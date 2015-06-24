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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 07:46 BJT

金砖国家：6月24日股汇市收盘纵览

路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月24日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.27%或2.64点，报993.31点。

中国股市：收升2.5%。沪综指收报4,690.150点，涨113.658点或2.48%，盘中一度跌至4,552.13点。

中国汇市：人民币兑美元即期收盘微贬，中间价跌至一周低位。

香港股市：连续第四个交易日上涨，从内地股市企稳中获得支撑，此外有关希腊将很快与债权人达成协议并避免债务违约的期望，提振了全球市场，也给予港股支撑。恒生指数收升0.3%至27,404.97点，恒生国企指数涨0.6%至13,684.80点。

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巴西股市：略上涨，国有油企巴西国家石油公司(Petrobras)领涨，指标Bovespa指数 收高0.13%，报53,842.53点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 回吐上日涨幅，尽管央行在开盘前公布通胀季报后，加大升息前景。雷亚尔终场收报3.1009/14，上日收报3.0767/79。

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南非股市：连续第三日收高，Telkom领涨，因交易商押注政府不太可能出售对这家电信企业的持股。Top-40指数 收高0.49%，至47,231.90点。大盘综合指数 涨0.36%，报52,783.85点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，对希腊是否能避免违约的担忧带动投资人对新兴市场资产的兴致。

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印度股市：尾随欧股而下滑，结束八个交易日来的涨势。指标BSE指数 下滑0.47%，NSE指数 收低0.25%。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.5950。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报922.630点。MSCI明晟俄罗斯指数 下滑0.89%，报521.26点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.1%，报54.446卢布。卢布兑欧元 下滑1.57%，至60.050卢布。(完) (编译 孙茉莉; 审校 于春红)

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