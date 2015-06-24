金砖国家：6月24日股汇市收盘纵览

香港股市：连续第四个交易日上涨，从内地股市企稳中获得支撑，此外有关希腊将很快与债权人达成协议并避免债务违约的期望，提振了全球市场，也给予港股支撑。恒生指数收升0.3%至27,404.97点，恒生国企指数涨0.6%至13,684.80点。