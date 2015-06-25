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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 08:14 BJT

表格：外资上周持续卖超日股，日本投资者仍卖超海外债券

路透东京6月25日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至6月20日当周，外资仍卖超日本股票。

外资6月20日止当周在日本股市卖超2,539亿日圆，前一周为卖超4,132亿日圆。

日本投资人最近一周卖超海外债券8,928亿日圆，前一周为卖超18,448亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

6月14日-6月20日 -253.9 +107.8 +718.5

6月 7日-6月13日 -413.2 -276.1 +776.7

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

6月14日-6月20日 +348.4 -892.8 +7.8

6月 7日-6月13日 +156.2 -1,844.8r +2.4r

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选link.reuters.com/syk43s

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 李爽 审校 龚芳)

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