《中国报摘》--中国证券报6月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署推进“互联网＋”行动；确定设立中国保险投资基金，以及通过商业银行法修正案(草案)等。
* 其他:
--财政部和国税总局联合下发通知明确，京津冀产业转移企业可实行税收分享。
--国泰君安证券15.25亿股A股股票将于周五(26日)在上交所上市，证券代码601211。
--上海浦东新区副区长简大年表示，国际能源交易中心获批的原油期货交易正在紧锣密鼓推进。另外保险交易所和中国信托登记中心也有望在上海自贸试验区落户。
--发改委通报13省区未按计划开工项目。
--中国民航局局长李家祥透露，2015年民航局将重点推进193个大中型民航建设项目，总投资达5,000亿元人民币。
--国金证券 拟以不低于26.85元/股价格，非公开发行不超过5.59亿股股票，募集资金总额不超过150亿元。
--中国重工 称，中船重工正积极推进风帆股份 重大资产重组相关工作。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”