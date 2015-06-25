《中国报摘》--中国证券报6月25日

--财政部和国税总局联合下发通知明确，京津冀产业转移企业可实行税收分享。

--国泰君安证券15.25亿股A股股票将于周五(26日)在上交所上市，证券代码601211。

--上海浦东新区副区长简大年表示，国际能源交易中心获批的原油期货交易正在紧锣密鼓推进。另外保险交易所和中国信托登记中心也有望在上海自贸试验区落户。