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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 08:16 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月25日-7月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月25日(四)

英国曼彻斯特--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Stefan Kapferer在OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会上发表演说。

法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

孟买--印尼财政部高官Jayant Sinha及电力部长Piyush Goyal参加一活动。

布达佩斯--匈牙利央行公布季度通胀报告(0800)。

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。

台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。

布拉格--捷克央行货币政策会议，并宣布利率决定(1100)。

6月26日(五)

上海--2015陆家嘴论坛(至6月27日)。

6月29日(一)

纽约--世界银行集团副总裁Rachel Kyte在联合国大会高级别活动上，就气候变化发表演讲。

6月30日(二)

暂无重要经济事件。

7月1日(三)

巴黎--国际税务对话(至7月3日)。

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议(0800)。

7月2日(四)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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