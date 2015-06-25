《新兴市场重要经济事件预告》--6月25日-7月2日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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6月25日(四)
英国曼彻斯特--经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Stefan Kapferer在OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会上发表演说。
法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。
孟买--印尼财政部高官Jayant Sinha及电力部长Piyush Goyal参加一活动。
布达佩斯--匈牙利央行公布季度通胀报告(0800)。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。
台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。
布拉格--捷克央行货币政策会议，并宣布利率决定(1100)。
6月26日(五)
上海--2015陆家嘴论坛(至6月27日)。
6月29日(一)
纽约--世界银行集团副总裁Rachel Kyte在联合国大会高级别活动上，就气候变化发表演讲。
6月30日(二)
暂无重要经济事件。
7月1日(三)
巴黎--国际税务对话(至7月3日)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议(0800)。
7月2日(四)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”