《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
*工商时报：
--看好物流市场发展潜力，国泰 金融集团除了寿险子公司猎地投资，银行端也宣布创首例推出〞物流金融授信〞，主要是让业主可利用存放在仓储的货物作为担保，进行融资贷款，以利增加营运资金运用。
--中国国家开发银行 最快下月来台发行宝岛债，额度估计约50亿元人民币。国开行将成为首次通过大陆官方审批来台发宝岛债的政策性银行，意义重大，也代表境外人民币回流管道更加多元。
*经济日报：
--财政部长张盛和昨天主持两岸租税协议公听会前表示，6月尚未结束，但从前三周出口表现来看，〞目前看来不是很好。〞，暗示衰退幅度没有缩小趋势。
--台塑 六轻的石化一厂及麦寮汽电厂两张生煤操作许可证即将到期，云林县环保局昨日开会决议有条件展延两年。县长李进勇说，展延让企业有缓冲期，但期间以全台最严格的规定要求厂方的废气排放，两年后就不得使用生煤，请业者及早因应。
--金管会主委曾铭宗昨日表示，总体经济面出现下滑迹象，包括主计总处下修今年GDP成长率预测，以及出口表现不振等，可能会影响上市柜公司表现，并会密切关注被影响的程度。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”