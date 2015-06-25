《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月25日

*工商时报：

--看好物流市场发展潜力，国泰 金融集团除了寿险子公司猎地投资，银行端也宣布创首例推出〞物流金融授信〞，主要是让业主可利用存放在仓储的货物作为担保，进行融资贷款，以利增加营运资金运用。

--中国国家开发银行 最快下月来台发行宝岛债，额度估计约50亿元人民币。国开行将成为首次通过大陆官方审批来台发宝岛债的政策性银行，意义重大，也代表境外人民币回流管道更加多元。

*经济日报：

--财政部长张盛和昨天主持两岸租税协议公听会前表示，6月尚未结束，但从前三周出口表现来看，〞目前看来不是很好。〞，暗示衰退幅度没有缩小趋势。

--台塑 六轻的石化一厂及麦寮汽电厂两张生煤操作许可证即将到期，云林县环保局昨日开会决议有条件展延两年。县长李进勇说，展延让企业有缓冲期，但期间以全台最严格的规定要求厂方的废气排放，两年后就不得使用生煤，请业者及早因应。

--金管会主委曾铭宗昨日表示，总体经济面出现下滑迹象，包括主计总处下修今年GDP成长率预测，以及出口表现不振等，可能会影响上市柜公司表现，并会密切关注被影响的程度。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。