中国个股：国金证券拟定增募资至多150亿元，发展互联网证券及资管

路透上海6月25日 - 国金证券 周四公告，拟以非公开发行股票的方式募集不超过150亿元以补充资本，具体用途包括加大对互联网证券经纪业务的投入、拓展证券资产管理业务等。

公告显示，此次发行的底价为26.85元/股，发行数量不超过5.59亿股。

根据中国证券业协会公布的2014年度证券公司经营业绩排名，国金证券净资本排名第22。公司称，其业务的扩大以及创新业务的拓展受净资本制约较为明显，此次非公开发行将增加公司资本金，补充营运资金。

在互联网证券经纪业务方面，国金证券表示，下一步将立足与腾讯 合作推出的“佣金宝”产品为中心，围绕“交易、咨询、理财、融资”四条产品线开展增值服务，打造在线网络金融平台。

公司并称，拟以募集资金进一步拓展证券资产管理业务规模，并积极研究将大数据分析和人工智能技术应用于资产管理业务；适时扩大包括固定收益证券、权益类证券及证券衍生品的自营业务规模；适时扩大新三板业务的做市规模。

在证监会启动以净资本为核心的风控体系后，券商近年来对于提升净资本有着普遍需求。据路透此前统计，国内现有24家上市券商中，有22家券商在最近一年里完成或正推进融资计划，融资总量超过3,000亿元人民币，其中已完成募集资金量约1,484亿元。

因筹划非公开发行，国金证券股票自6月15日起停牌，停牌前收报31.51元。公司股票将于今日开市起复牌。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所 here (发稿 吕雯瑾; 审校 黄凯)