《香港报摘》--经济日报6月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--国务院常务会议昨通过《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》，删除贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标，转为流动监测指标。
**其他**
--发钞行之一中银 趁半年结前出手吸纳人民币定存，最新推出优惠计划，6个月期息率达3.2厘，为行内同期最高。
--中国燃气 业绩报捷，去年纯利升30.9%至33.7亿港元，并宣布与4名主要股东签订战略合作协议，藉成立合资公司，拓展新市场及以更佳价格采购燃气。
--基金互认将于下周开始接受申请，基金公会估计，香港基金北上的申请，倘交齐文件应可在6个月内获批。
--新股陆续涌出，投资者间更重现中港富豪身影。除郭炳湘及郑裕彤外，联想控股 ，亦已获恒地主席 李兆基认购，市传李嘉诚、马云、马化腾亦在认购之列。
--汉能薄膜 暴跌后停牌逾一个月，寻求复牌消息不断。外电引述消息称，港交所 要求汉能提交母公司汉能控股帐目，才让其复牌，但汉能拒绝有关要求。 银行界认为，短期内利率难大升，投资者宜提早锁定长綫息率回报。。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”