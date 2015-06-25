《香港报摘》--经济日报6月25日

**头版头条**

--国务院常务会议昨通过《中华人民共和国商业银行法修正案（草案）》，删除贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标，转为流动监测指标。

**其他**

--发钞行之一中银 趁半年结前出手吸纳人民币定存，最新推出优惠计划，6个月期息率达3.2厘，为行内同期最高。

--中国燃气 业绩报捷，去年纯利升30.9%至33.7亿港元，并宣布与4名主要股东签订战略合作协议，藉成立合资公司，拓展新市场及以更佳价格采购燃气。

--基金互认将于下周开始接受申请，基金公会估计，香港基金北上的申请，倘交齐文件应可在6个月内获批。

--新股陆续涌出，投资者间更重现中港富豪身影。除郭炳湘及郑裕彤外，联想控股 ，亦已获恒地主席 李兆基认购，市传李嘉诚、马云、马化腾亦在认购之列。

--汉能薄膜 暴跌后停牌逾一个月，寻求复牌消息不断。外电引述消息称，港交所 要求汉能提交母公司汉能控股帐目，才让其复牌，但汉能拒绝有关要求。 银行界认为，短期内利率难大升，投资者宜提早锁定长綫息率回报。。（完）

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