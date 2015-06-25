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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 08:24 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月25日

路透香港6月25日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7523港元      )
                                                                                                                                                                              
 美股道琼工业指数周三收低-178,或-0.98%,报17966.07点.因希腊和国际债权人的磋商仍悬而未决，促使投资                                                                              
 者撤出股票等较高风险资产。                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                                         
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                                            
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                                        
 中海油                       147.960    1.35      31618            11.470       0.09                                                                                         
 中国铝业                      13.170    0.08      46502             4.084       0.34                                                                                         
 中国移动                      66.510   -1.10     134261           103.121      -0.08                                                                                         
 中国人寿                      22.450   -0.97      74511            34.808      -0.55                                                                                         
 中石油                       116.940    1.62      31819             9.066      -0.38                                                                                         
 中石化                        87.970   -0.48      26926             6.820      -0.15                                                                                         
 汇丰控股            <HSBC.K   47.160   -0.32     793711            73.120      -0.72                                                                                         
 中电信                        62.030   -1.08      27072             4.809       0.60                                                                                         
 中国联通                      16.200   -0.37      95507            12.559      -0.01                                                                                         
 兖州煤业                       8.690    0.81       6914             6.737      -0.49                                                                                         
 华能国际                      55.840    2.01      13836            10.822      -0.16                                                                                         
 南方航空                      63.290    3.28      22982             9.813      -0.28                                                                                         
 东方航空                      45.960    1.01       7419             7.126       0.36                                                                                         
 中芯国际                       6.060    5.21      44481             0.940      -1.10                                                                                         
 （完）

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