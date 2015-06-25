《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月25日

路透香港6月25日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7523港元 ) 美股道琼工业指数周三收低-178,或-0.98%,报17966.07点.因希腊和国际债权人的磋商仍悬而未决，促使投资 者撤出股票等较高风险资产。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 147.960 1.35 31618 11.470 0.09 中国铝业 13.170 0.08 46502 4.084 0.34 中国移动 66.510 -1.10 134261 103.121 -0.08 中国人寿 22.450 -0.97 74511 34.808 -0.55 中石油 116.940 1.62 31819 9.066 -0.38 中石化 87.970 -0.48 26926 6.820 -0.15 汇丰控股 <HSBC.K 47.160 -0.32 793711 73.120 -0.72 中电信 62.030 -1.08 27072 4.809 0.60 中国联通 16.200 -0.37 95507 12.559 -0.01 兖州煤业 8.690 0.81 6914 6.737 -0.49 华能国际 55.840 2.01 13836 10.822 -0.16 南方航空 63.290 3.28 22982 9.813 -0.28 东方航空 45.960 1.01 7419 7.126 0.36 中芯国际 6.060 5.21 44481 0.940 -1.10 （完）