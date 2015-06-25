《台湾重要政经日程》--6月25日

=====================今日重要政经消息============================== 6/25(四) --09:00 鸿海 股东会。 --10:00 台经院景气动向调查记者会。 --16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.53%。 --17:00(估) 台湾央行召开季度议息会议，会后公布利率决策。 ===================================================================== 6/26(五) --09:00 仁宝 股东会。 --09:00 纬创 股东会。 6/29(五) --09:00 中信金控 股东会。 7/1(一) --09:00 6月汇丰PMI。 7/6(一) --16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底为4,189.58亿美元。 7/7(二) --08:30 主计总处公布6月消费者物价指数，上月年跌0.73%。 --16:00 财政部公布6月出口/进口数据，上月出口年跌3.8%。 7/20(一) --16:00 经济部公布6月外销订单，上月为年衰退5.9%。 7/22(三) --08:30 主计总处公布6月季调失业率，5月为3.75%。 *7/23(四) --16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为下跌3.18%。 8/20(四) --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)