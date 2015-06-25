《中国报摘》--其他报纸重要消息6月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**证券时报**
--日前安徽银监局批复同意徽商银行 首次公开发行A股股票并上市申请。
**21世纪经济报 道**
--据悉，中小企业股份转让系统将对新三板借壳进行规范，规定包括存续期不满两年的公司不能通过借壳方式登陆新三板等。
**人民日报**
--日本首只以人民币计价的公司债券由三菱东京日联银行在周三(24日)发行。该债券为期两年，年利率3.64%，计划募集3.5亿元人民币(约70亿日元)。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”