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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 08:38 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息6月25日

**证券时报**

--日前安徽银监局批复同意徽商银行 首次公开发行A股股票并上市申请。

**21世纪经济报 道**

--据悉，中小企业股份转让系统将对新三板借壳进行规范，规定包括存续期不满两年的公司不能通过借壳方式登陆新三板等。

**人民日报**

--日本首只以人民币计价的公司债券由三菱东京日联银行在周三(24日)发行。该债券为期两年，年利率3.64%，计划募集3.5亿元人民币(约70亿日元)。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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