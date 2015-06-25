企业并购：万达院线欲以3.657亿美元现金收购澳洲影院运营商Hoyts集团

路透香港6月24日 - 中国最大城市电影院线运营商--万达电影院线股份有限公司 计划斥资3.657亿美元收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团。

“我们通过收购一家成熟的企业来提高我们的知名度，并藉此进入太平洋市场。”

Hoyts在澳洲经营着约450家影院，万达院线已成为中国最大城市电影院线，在逾80个城市拥有超过150家影院。

是次拟通过现金方式的最新收购，突显了大连万达集团全球化的雄心。(完)