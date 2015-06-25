企业并购：万达院线欲以3.657亿美元现金收购澳洲影院运营商Hoyts集团

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月24日 - 中国最大城市电影院线运营商--万达电影院线股份有限公司 计划斥资3.657亿美元收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团。
“我们通过收购一家成熟的企业来提高我们的知名度，并藉此进入太平洋市场。”
Hoyts在澳洲经营着约450家影院，万达院线已成为中国最大城市电影院线，在逾80个城市拥有超过150家影院。
是次拟通过现金方式的最新收购，突显了大连万达集团全球化的雄心。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 张荻)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。