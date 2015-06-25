汽车产业：韩国称命令四家汽车商召回24,808辆汽车，因高田气囊存隐患

路透首尔6月25日 - 韩国国土交通部周四表示，已经命令四家汽车厂商召回24,808辆汽车，因这些汽车使用的由高田公司 生产的安全气囊可能存在瑕疵，有可能对驾驶造成伤害。

国土交通部在一份声明中称，此次召回主要涉及本田汽车 2003至2008年间生产的CRV和雅阁(Accords)、菲亚特克莱斯勒 生产的克莱斯勒300C、以及雷诺 和福特一些汽车。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)