汽车产业：韩国称命令四家汽车商召回24,808辆汽车，因高田气囊存隐患

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔6月25日 - 韩国国土交通部周四表示，已经命令四家汽车厂商召回24,808辆汽车，因这些汽车使用的由高田公司 生产的安全气囊可能存在瑕疵，有可能对驾驶造成伤害。
国土交通部在一份声明中称，此次召回主要涉及本田汽车 2003至2008年间生产的CRV和雅阁(Accords)、菲亚特克莱斯勒 生产的克莱斯勒300C、以及雷诺 和福特一些汽车。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”