中国经济：民航局今年重点推进193个建设项目，总投资5,000亿元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京6月25日 - 中国民用航空局局长李家祥表示，2015年民航局将重点推进193个大中型民航建设项目，总投资达5,000亿元人民币。
中国证券报并援引李家祥在“2015中国民航发展论坛”上的讲话称，民航局正在编制民航“十三五”规划，以及民航领域实施“一带一路”建设方案和与相关国家合作规划。
“实施‘一带一路’战略，互联互通，交通先行，航空运输具有得天独厚的优势。”李家祥表示，“我们还制定了《2015年重点推进的民航大中型建设项目清单》，重点推进193个大中型项目，总投资达到了5,000亿元。其中有51个战略项目直接服务于‘一带一路’。”
在基础设施建设方面，民航局计划加强北京、上海、广州等国际机场枢纽建设，同时打造西安、乌鲁木齐、南宁、昆明、厦门等区域门户枢纽，加大中小机场建设力度。
他并指出，航空运输业建设周期短，投资少，见效快，效率高，且对生态环境影响小，在实施“一带一路”战略中有着多方面优势。
“（航空运输业）产业链条长、拉动作用强。‘一带一路’沿线大多为新兴经济体，发展民航可增强区域市场凝聚力，拉动经济增长。”他说。
为加大基础设施投资，应对经济下滑压力，中国发展改革委今年以来接连批复多个机场和铁路建设项目。本周三发改委新批武汉城轨三期等三项目，总投资额逾千亿元。 （完） (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”