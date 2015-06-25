中国经济：民航局今年重点推进193个建设项目，总投资5,000亿元

路透北京6月25日 - 中国民用航空局局长李家祥表示，2015年民航局将重点推进193个大中型民航建设项目，总投资达5,000亿元人民币。

中国证券报并援引李家祥在“2015中国民航发展论坛”上的讲话称，民航局正在编制民航“十三五”规划，以及民航领域实施“一带一路”建设方案和与相关国家合作规划。

“实施‘一带一路’战略，互联互通，交通先行，航空运输具有得天独厚的优势。”李家祥表示，“我们还制定了《2015年重点推进的民航大中型建设项目清单》，重点推进193个大中型项目，总投资达到了5,000亿元。其中有51个战略项目直接服务于‘一带一路’。”

在基础设施建设方面，民航局计划加强北京、上海、广州等国际机场枢纽建设，同时打造西安、乌鲁木齐、南宁、昆明、厦门等区域门户枢纽，加大中小机场建设力度。

他并指出，航空运输业建设周期短，投资少，见效快，效率高，且对生态环境影响小，在实施“一带一路”战略中有着多方面优势。

“（航空运输业）产业链条长、拉动作用强。‘一带一路’沿线大多为新兴经济体，发展民航可增强区域市场凝聚力，拉动经济增长。”他说。