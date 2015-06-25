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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 08:42 BJT

《交易视点》台债将观察央行对经济的展望，预期行情中性--群益金鼎证券

路透台北6月25日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，先前市场反应外销订单疲弱与发债计画筹码偏多表现，104/5R增额公债殖利率小跌，短券则反应新券优先发行前交易，追价意愿不高的情况，走势相对疲弱。周四央行理监事会议预料将维持宽松，关注央行对经济展望的态度，预期行情中性整理。

预估五年券104/9期 区间0.97-1.02%，十年增额券104/5R期 区间1.47-1.53%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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