《交易视点》台债将观察央行对经济的展望，预期行情中性--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月25日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，先前市场反应外销订单疲弱与发债计画筹码偏多表现，104/5R增额公债殖利率小跌，短券则反应新券优先发行前交易，追价意愿不高的情况，走势相对疲弱。周四央行理监事会议预料将维持宽松，关注央行对经济展望的态度，预期行情中性整理。
预估五年券104/9期 区间0.97-1.02%，十年增额券104/5R期 区间1.47-1.53%。(完) (整理 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”