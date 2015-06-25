离岸人民币：日本发行首只人民币债券，新成员“富士山债”登场--报载

路透北京6月25日 - 日本首只以人民币计价的公司债券周三由三菱东京日联银行 正式发行，另外两大银行瑞穗 和三井住友 也在积极筹备人民币债券的发行。继香港点心债、新加坡狮城债和法国凯旋债之后，海外人民币债券市场又将多一个外号--富士山债。 人民日报周四报导称，该债券为期两年，年利率3.64%；面向银行、保险公司等日本国内机构投资者，计划募集3.5亿元人民币（约70亿日元），用于帮助在华日本企业筹集人民币。

“人民币债券在日本市场问世后，日本企业和金融机构将以更低成本筹集到在中国开展业务时所需的人民币。日本国内的保险公司、地方银行等投资者可以为手头积攒的人民币找到一个投资渠道。”报导引述《日本经济新闻》评论指出。 报导并援引日本综合研究所主任研究员清水聪认为，随着亚洲经济一体化的推进，中国作为最终消费市场的地位不断加强，区域内贸易以人民币结算的比例正在上升。东京金融市场要改变日元以外货币交易较少的状况，必须增加其它币种的债券和证券交易，建设人民币离岸中心是不可缺少的一环。 6月6日，第五次中日财长对话时隔三年两个月在北京重启，双方就加强在财金领域的合作展开讨论。日本经济界认为“日本发行人民币债券的时机终于成熟”。 2011年12月，中日两国曾就金融合作达成协议，人民币与日元也在次年实现直接交易。由于两国关系遭遇挫折，日本人民币业务一度进展缓慢，但日本经济界希望扩大人民币资产运用范围的意愿一直很高。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 张喜良)