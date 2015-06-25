国际油市：美国原油跌向60美元，受累于油品库存增幅高于预期

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，6月19日止当周，美国原油库存下降490万桶至4.6299亿桶。路透调查中分析师原先预期为减少210万桶。汽油库存增加68万桶，路透调查预估为减少30.4万桶。

高盛在一份研究报告中称，美国不太可能在2017年前解除石油出口禁令，因总统大选临近，政策转变可能影响汽油价格存在政治敏感性。

路透船运追踪数据显示，尼日利亚上月超过沙特，成为印度最大的石油供应国，这是沙特逾四年来首次丢掉这一宝座。

俄罗斯农业部长Alexander Tkachev周三表示，正考虑对西方商品加大进口限制，包括糖果糕点、罐装鱼制品等。之前欧盟扩大对莫斯科的制裁。

俄罗斯能源部副部长Kirill Molodtsov周三表示，俄罗斯已经选定许多贸易公司，与伊朗进行石油换商品计划，这将使得伊朗每年向俄罗斯出口高达50万桶石油。(完)

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