《香港报摘》--信报6月25日

**头版头条**

--香港交易所 有望重夺失落三年的全球新股集资额的冠军宝座。会计师行德勤预期，今年上半年香港的新股集资额或会轻微落后于上海，但预料下半年将有多只上百亿的「巨无霸」来港上市，全年新股集资额有望录得最多2,800亿港元，不但能够力压纽约及伦敦两大传统劲敌，更有力反超前上海，重登全球新股集资额最多的市场。

**其他**

--本地建筑承包商万景控股 热爆全城，昨午公开招股截飞。市场消息表示，已录得逾1,800倍超额认购，超越滴达国际 的839倍超购，成为今年新股「超购王」。由于万景超购逾100倍，按例须启动回拨机制，令公开发售比例增至50%。

--恒大地产 主席许家印向恒大淘宝足球俱乐部注资4亿元人民币现金，及把旗下足球学校3,000名球员注入球队，令与合作伙伴阿里巴巴的持股比例，由各占50%，变为恒大占60%，阿里占40%。

--交通银行 宣布，计划将香港分行的零售银行及私人银行业务，转移至在本港注册成立的全资子银行，以满足零售业务应以本地注册银行模式运作的监管需要。

--沽空机构「匿名分析」（Anonymous Analytics）再次狙击本港上市公司，今次「箭靶」是从事彩票系统的御泰中彩 。匿名分析的报告对御泰财务数据提出多项指控，包括质疑其销售及佣金收入，以至现金水平都被严重夸大，并给予「强烈沽售」评级，目标价仅为0.12港元。（完）

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