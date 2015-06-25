电信产业：泰国Loxley及中国电信国际有限公司寻求与泰国企TOT合作

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷6月24日 - 泰国Loxley PCL 周三表示，旗下Loxley Wireless Co Ltd已与中国电信 一分支签署谅解备忘录，双方努力寻求成为泰国国有电信企业TOT的战略合作伙伴。
中国电信国际有限公司希望帮助TOT研发并升级第四代LTE无线电信及高速网络。TOT在一项声明中称，中国电信国际有限公司已向其提出建议以作考虑。
Loxley已经以虚拟网络营运商(MVNO)模式代表TOT提供3G移动服务。
TOT料在8月底前选择一家战略合作伙伴帮助其改善财务状态。
泰国当地媒体报导称，向TOT提议进行合作的企业包括泰国最大移动通讯运营商Advanced Info Service Pcl 、True Corp 和Samart Corp 。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”