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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 08:47 BJT

《交易视点》经济表现差市场出现降息声浪，台债中性偏多--元大宝来证

路透台北6月25日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，晚间美国公布公布第一季GDP年率由下降0.7%修正为下降0.2%，由于消费者支出增幅从前值1.8%大幅上修至2.1%，导致GDP往上修正。希腊与国际债权人的协商再度陷入僵局，国际债权人拒绝希腊财改方案，美欧股重挫，市场避险情绪升温，终场10年期公债殖利率收在2.3654%，较前一交易日下滑了4.36基点。

今日央行即将召开理监事会议，昨日公布的工业生产数据较去年同期下跌3.18%，在经济数据表现欠佳下，市场开始出现降息声浪，台债市场恐持续与美债脱鈎，台湾债市走自己的路，殖利率暂无上行压力，呈现中性偏多格局，预估本周10年公债104/5R期 成交区间1.48%-1.53%，五年券104/9期 在0.97-1.02%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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