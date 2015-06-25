《交易视点》经济表现差市场出现降息声浪，台债中性偏多--元大宝来证

路透台北6月25日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，晚间美国公布公布第一季GDP年率由下降0.7%修正为下降0.2%，由于消费者支出增幅从前值1.8%大幅上修至2.1%，导致GDP往上修正。希腊与国际债权人的协商再度陷入僵局，国际债权人拒绝希腊财改方案，美欧股重挫，市场避险情绪升温，终场10年期公债殖利率收在2.3654%，较前一交易日下滑了4.36基点。