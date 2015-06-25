中国经济：13省区部分项目未按计划开工，将收回中央投资--发改委

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京6月25日 - 新华社周三晚间援引国家发改委消息称，审计署近期重点抽查发现有13省区部分项目未按计划开工，对于不能按时开工的项目要收回中央投资，调整用于其它项目。
发改委表示，针对项目未开工的原因，抓紧解决项目存在的困难和问题，落实项目各项建设条件，限期开工建设。
“对不能按时开工的项目，要收回中央投资并按规定履行投资计划调整程序后，调整用于其他重点项目建设，”发改委称。
另外，为了推动重大水利工程顺利实施，发改委已经于6月下旬开始对此展开专项督查，重点是项目开工、资金到位及使用等。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”