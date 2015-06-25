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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 08:45 BJT

中国经济：13省区部分项目未按计划开工，将收回中央投资--发改委

路透北京6月25日 - 新华社周三晚间援引国家发改委消息称，审计署近期重点抽查发现有13省区部分项目未按计划开工，对于不能按时开工的项目要收回中央投资，调整用于其它项目。

发改委表示，针对项目未开工的原因，抓紧解决项目存在的困难和问题，落实项目各项建设条件，限期开工建设。

“对不能按时开工的项目，要收回中央投资并按规定履行投资计划调整程序后，调整用于其他重点项目建设，”发改委称。

另外，为了推动重大水利工程顺利实施，发改委已经于6月下旬开始对此展开专项督查，重点是项目开工、资金到位及使用等。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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