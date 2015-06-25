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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 08:52 BJT

《香港重要政经日程》--6月25日-6月30日

================== 今日重要政经消息=================

6月25日（周四）

-- 公布5月份出口数据。

--09:00 华能国际电力 在中国举行周年股东大会。

--14:15 安永“首次公开募股集资活动2015：上半年回顾与下半年展望”新闻会

================== 近期重要政经消息=================

6月26日（周五）

--09:00 绿地香港 0337.HK 股东特别大会。

--13:00 洛阳钼业 3993.HK 在中国举行股东特别大会。

--16:00 丽珠医药 1513.HK 在中国举行股东特别大会。

6月29日（周一）

--16:00 利福地产 2183.HK 股东特别大会。

6月30日（周二）

--14:00 华电国际 1071.HK 在中国举行股东特别大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅; 审校 黄凯)

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