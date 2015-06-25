中国个股：中国重工拟参与风帆股份重组，打造动力业务平台公司

路透上海6月25日 - 停牌中的风帆股份 、中国重工 周四同时发布的公告显示，其共同的控股股东--中国船舶重工集团拟将风帆股份打造为动力业务平台公司，而中国重工亦将以其持有的相关资产参与重组。

中国重工公告称，拟以持有的动力相关资产进行对外投资，参与中船重工拟打造的动力业务平台公司。不过，此次重组涉及的资产范围尚未确定。

风帆股份则公告称，据初步商议，中船重工集团及中国重工拟分别以各自持有的动力相关资产（股权）参与重组。

风帆股份并表示，目前中介机构已经进场开展工作。由于本次重大资产重组部分资产涉及军工业务，情况较为复杂，重大资产重组方案的确定尚需要一定的时间；方案尚需与有关政府部门进行沟通。

中船重工集团主要从事海军装备、民用船舶及配套、非船舶装备的研发生产,是中国船舶行业唯一一家世界500强企业。该公司去年曾出台《关于全面深化改革的若干意见》，其中涉及加快科研院所的资产证券化步伐，推进优质资产重组，适时注入上市公司。

中国重工股票今起将复牌，停牌前收报17.82元；风帆股份股票则将继续停牌。(完)