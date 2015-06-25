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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 09:09 BJT

《全球汇市》美元兑日圆回吐升幅，希腊债务协商僵持不下

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1203 1.1205 -0.02 -7.39 1.2097

美元/日圆 123.85 123.84 +0.01 +3.48 119.68

欧元/日圆 138.75 138.75 +0.00 -4.16 144.78

美元/瑞郎 0.9334 0.9333 +0.01 -6.11 0.9941

英镑/美元 1.5694 1.5702 -0.05 +0.78 1.5573

美元/加元 1.2383 1.2382 +0.01 +6.58 1.1618

澳元/美元 0.7717 0.7700 +0.22 -5.52 0.8168

新西兰元/美元 0.6900 0.6886 +0.20 -11.50 0.7797

澳元/日圆 95.580 95.360 +0.23 -2.22 97.750

新西兰元/日圆 85.460 85.280 +0.21 -8.41 93.310

英镑/日圆 194.38 194.45 -0.04 +4.29 186.38

澳元/新西兰元 1.1181 1.1171 +0.09 +6.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/李婷仪/陈宗琦；审校 张荻/郑茵/王丽鑫)

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