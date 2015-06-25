《路透晚报》--6月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：逆回购操作有助稳定市场预期，银行体系流动性总体充裕

中国央行周四表示，开展逆回购操作适量投放短期流动性，有助于稳定市场预期，促进货币市场平稳运行；并强调，目前银行体系流动性总体充裕。

--中国经济：13省区部分项目未按计划开工，将收回中央投资--发改委

新华社周三晚间援引国家发改委消息称，审计署近期重点抽查发现有13省区部分项目未按计划开工，对于不能按时开工的项目要收回中央投资，调整用于其它项目。

--中国经济：民航局今年重点推进193个建设项目，总投资5,000亿元

中国民用航空局局长李家祥表示，2015年民航局将重点推进193个大中型民航建设项目，总投资达5,000亿元人民币。

--《焦点》美中战略与经济对话欲凸显双方合作，但关键分歧未见缩小

美国和中国周三寻求能在三天的高阶会谈之后强调双方关系中的正面因素；但在最具争议的网路及海上安全问题，双方的分歧并没有缩小。

--中欧贸易：必须继续实施贸易保护，防范中国威胁--欧盟行业联盟

从自行车到钢铁等许多行业的欧洲企业将在周四公布的一份报告中得出结论，认为中国经济以国营企业为主导且享受补贴，不应从明年贸易规则调整中获益。

--台湾央行：连16季维持利率不变符合预期，今年核心CPI年增率估0.81%

台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续16季维持利率不变，符合市场预期。央行认为，台湾经济成长略缓，预计下半年通膨率回升；且今年核心CPI温和上涨，预估年增率为0.81%。

--香港数据：5月出口值按年跌4.6%，反映环球需求呆滞

香港政府统计处周四公布，5月香港整体出口货值与上年同月比较下跌4.6%，扭转此前升势，反映环球需求呆滞。

【金融】

--中国金融：商业银行法修正案拟删存贷比规定，料缓和实体经济融资贵

中国国务院常务会议周三表示，通过了《商业银行法修正案（草案）》；草案删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75%的规定，将存贷比由法定监管指标转为流动性监测指标。市场人士普遍认为，在利率市场化、存款增速放缓的大背景下，取消存贷比将减小银行负债端压力，并一定程度上缓和实体经济融资贵的问题。

--券商观点：中国取消存贷比有利提高银行贷款能力及货币传导效率--招商

中国招商证券宏观团队周四点评称，中国取消存贷比有利于提高商业银行贷款能力，减轻流动性波动，提升货币政策传导效率；但需理解此举并非放松监管，且贷款投放规模也难以显着增长；另外少了存贷比限制，银行传统通道业务需求将降低。

--券商观点：中国取消存贷比但前路犹长，仍需进一步大幅降准--申万宏源

中国取消存贷比希望打破银行惜贷情绪，但漫漫前路亦犹长。国内券商--申万宏源宏观团队周四点评称，存贷比指标的取消也要与相应的央行货币政策相配合，需要进一步大幅降准、进一步促进不良资产的剥离。

--券商观点：中国取消存贷比指标，商业银行正向综合金融平台转型--中信证券

中国宣布取消银行存贷比指标，中信证券银行业分析团队报告认为，商业银行将因此减轻利率市场化带来的压力，增加放贷意愿，多样化其融资手段，并在资产端向融资一体化方向转型。同时预计银行正在向综合金融平台转型。

--中港个股：中行发四币种债券筹逾35亿美元，获2.4倍超额认购--市场人士

市场人士周四透露，按市值计中国第四大银行--中国银行在全球发售的包含四个币种、总规模35.54亿美元的债券受市场追捧，获共计120亿美元认购额，超额认购倍数2.4倍。

【固定收益】

--《分析》中国央行重启逆回购宽松基调未变，短期降准预期降温

时隔逾两个月，中国央行意外重启逆回购操作，且利率较上次大幅下行。业内人士称，逆回购意在缓和半年末时点资金面短期紧张，虽然规模有限，却明确传达出将短期利率维持在低位的信号，上半年来的政策宽松基调亦得延续，但在工具选择上料将转为偏重定向手段。

--《中国债市每日综述》逆回购意外现身IRS下行，现券略平淡仍无方向感

中国央行公开市场逆回购在沉寂逾两个月后意外现身，银行间债市周四IRS(利率互换)跌幅较为明显；不过现券略显平淡，收益率在短暂下拉后又小幅回弹，全天仅微幅下滑，国债期货亦在大幅冲高后尽数抹去升幅，债市胶着的格局仍未打破。

--中国货币市场：资金面进一步转好回购利率止升，央行逆回购助稳预期 -

中国银行间市场周四资金面进一步转好，回购利率亦止住升势，除隔夜利率微涨外，主要期限品种均有所回落；此外央行公开市场时隔九周后重启逆回购操作，有助于稳定半年末前的资金预期。

--新债招标：中国农发行一年债收益率2.7501%，三年3.6292%--业内人士

业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标增发的三期固息债，一年期中标收益率为2.7501%，两年期和三年期分别为3.5595%和3.6292%。上述三期债对应投标倍数分别是2.35倍、2.55倍和3.24倍。

--新债招标：江苏五、七及10年专项地方债利率全部落在下限--业内人士

业内人士周四透露，中国江苏省上午招标的三期专项地方债，中标利率继续全部落在下限。五年、七年和10年的结果依次为3.21%、3.52%和3.59%；对应投标倍数为2.35倍、2.38倍和2.30倍。

--中国新债：湖北首批定向发行589亿元地方债，利率较下限上浮15%

中国湖北省财政厅周三稍晚公告，当日采用定向承销方式发行了总额为589亿元人民币的置换地方债券，其中一般债券296.66亿元，专项债券292.34亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小跌，多空势均力敌横盘料延续

人民币兑美元即期周四早盘小跌，中间价续贬至逾一周低位。交易员称，尽管美方维持一贯的表态施压人民币汇率，但难打破目前市场均衡。基本面淡静之下多空势均力敌，汇价窄幅震荡的格局料贯穿整个6月。

--离岸人民币：日本发行首只人民币债券，新成员“富士山债”登场--报载

日本首只以人民币计价的公司债券周三由三菱东京日联银行正式发行，另外两大银行瑞穗和三井住友也在积极筹备人民币债券的发行。继香港点心债、新加坡狮城债和法国凯旋债之后，海外人民币债券市场又将多一个外号--富士山债。

--德国个股：德国商业银行获中国境内外汇期权交易许可

德国第二大商业银行--德国商业银行（Commerzbank）周四称，其企业及资本市场部门获中国国家外汇管理局许可在中国境内进行外汇期权交易。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收跌，新一轮IPO启动冲击令大盘重新步入调整

中国股市沪综指周四放量收跌，将前两日弹幅抹去大部分。分析师指出，昨晚证监会核准新一批新股发行令投资者信心再遭打击，同时盘中缺乏热点板块，在投资者情绪谨慎且技术压力仍然明显的情况下，反弹难以持续，大盘重新步入调整。

--中国新股：证监会核准28家IPO企业发行申请，上交所及深交所中小板各10家

中国证监会周三核准新一批28家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所10家，深交所中小板10家，创业板八家。

--中国黄金：今年年底前将推出人民币黄金定盘价--上海黄金交易所

中国计划今年年底前在上海黄金交易所推出人民币黄金定盘价，此举旨在增加中国对黄金定价的影响力。中国是全球最大的黄金生产国和主要消费国。

--中港个股：工行跃跃欲试，有意继中银之后参与伦敦金定价

按资产计全球最大银行--中国工商银行表示，该行有兴趣参与每日两次的伦敦金定价流程。亚洲为黄金最大消费市场，但伦敦金定价体系直到最近才首度有亚洲的银行加入为成员。

--中港个股：交通银行香港零售私银业务拟子行化--公告

按资产计中国第五大银行--中国交通银行日前公告称，计划将香港分行的零售银行及私人银行业务，转移至在香港注册成立的全资子银行，以满足零售业务应以本地注册银行模式运作的监管需要。

--中国能源：5月末商业原油库存环比增长1.3%--新华OGP

新华OGP称，中国5月末商业原油库存环比增长1.3%，5月末成品油库存环比下降0.7%。

--中国个股：国金证券拟定增募资至多150亿元，发展互联网证券及资管

国金证券周四公告，拟以非公开发行股票的方式募集不超过150亿元以补充资本，具体用途包括加大对互联网证券经纪业务的投入、拓展证券资产管理业务等。

--中国个股：中国重工拟参与风帆股份重组，打造动力业务平台公司

停牌中的风帆股份、中国重工周四同时发布的公告显示，其共同的控股股东--中国船舶重工集团拟将风帆股份打造为动力业务平台公司，而中国重工亦将以其持有的相关资产参与重组。

--企业并购：万达院线欲以3.657亿美元现金收购澳洲影院运营商Hoyts集团

中国最大城市电影院线运营商--万达电影院线股份有限公司计划斥资3.657亿美元收购澳大利亚影院运营商Hoyts集团。 (完) (整理 张喜良; 审校 林高丽)