金属期市：伦铜在淡静交投中略升，关注希腊情势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。
受累于恶劣天气、美元走强，能源行业削减支出和西海岸港口营运受扰等因素，美国经济首季萎缩，但幅度小于前值。
接近智利国家铜业公司(Codelco)的消息人士周三告诉路透，这家全球排名第一的铜矿生产商的最新矿井Ministro Hales，在修正了一个有问题生产组件后，未来几个月将正式启动。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”