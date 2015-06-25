金属期市：伦铜在淡静交投中略升，关注希腊情势

为避免希腊债务违约而进行的协商在周三进展颇不顺利，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。

受累于恶劣天气、美元走强，能源行业削减支出和西海岸港口营运受扰等因素，美国经济首季萎缩，但幅度小于前值。

接近智利国家铜业公司(Codelco)的消息人士周三告诉路透，这家全球排名第一的铜矿生产商的最新矿井Ministro Hales，在修正了一个有问题生产组件后，未来几个月将正式启动。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金