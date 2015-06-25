中信期货：中国期指主力空方大规模离场，总持仓回落略不利于上攻

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月25日的《期货日报》：
本周大盘连续两天强劲反弹，上证综指稳步放量，似乎释放了调整到位的信号。不过，期指数据却不容乐观，尤其是资金“一日游”显示市场信心不足。因此，期指反弹后续动能值得怀疑。
节后期指资金快速进出，彰显市场心态不稳。周二，期指三大品种全线增仓。周三期指三大品种却全线减仓，上证50和中证500期指减仓分别为6,996手和4,168手，力度超过了周二增仓的1,284手和2,718手，总体资金呈现离场状态。周二期指的增仓反弹对持续回升有利，但是周三的减仓继续反弹意味着空方主动减仓。虽然空方减仓暗指看空力量减弱，但市场缺乏主动做多力量。如果后续资金仍不愿意进场，期指反弹动能减弱的概率将增大。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”