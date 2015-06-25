中信期货：中国期指主力空方大规模离场，总持仓回落略不利于上攻

节后期指资金快速进出，彰显市场心态不稳。周二，期指三大品种全线增仓。周三期指三大品种却全线减仓，上证50和中证500期指减仓分别为6,996手和4,168手，力度超过了周二增仓的1,284手和2,718手，总体资金呈现离场状态。周二期指的增仓反弹对持续回升有利，但是周三的减仓继续反弹意味着空方主动减仓。虽然空方减仓暗指看空力量减弱，但市场缺乏主动做多力量。如果后续资金仍不愿意进场，期指反弹动能减弱的概率将增大。(完)