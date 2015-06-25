全球股市：知名投资人Jeremy Grantham警告称，股票回购拖慢经济成长

路透芝加哥6月24日 - 知名逆向投资人Jeremy Grantham周三表示，利率较低及企业高管的求稳心态引发了股票回购潮，这正在拖慢经济成长。

Grantham表示，企业领导人认为花钱回购自身企业股票太简单了，而不愿对新工厂等具有不确定性的资本项目进行投资。Grantham以悲观看待美国联邦储备理事会(美联储/FED)促进经济成长的努力及对环境的忧虑而着称。

“对于一位资深企业高管来说，回购股票比建设一座新工厂的危险小得多，”Grantham在晨星投资会议上表示。

他称，在就业市场依旧疲弱之际，回购股票降低了资本支出，从而拖累经济成长。Grantham是总部位于波士顿的GMO LLC联合创始人兼首席投资策略师。

他还表示，需要制定新的规则以改变大量回购股票的现状，股票回购有利于持有股票期权的企业高管。“除非通过改革规定来修正这一作法，否则将越来越拖累经济成长，我们将看不到预期的增长，”Grantham称。

据研究机构FactSet数据，标准普尔500指数成分股企业2014年支出5,660亿美元用于回购股票，为2007年以来最高水准，2013年则为4,800亿美元。

多数股票回购是迫于激进投资者的压力，而且处于纪录高位的股价已使回购成本更高。(完)