《香港报摘》--其他报纸重要消息6月25日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**明报**
--国美电器 早前发出公告，与大股东黄光裕私人持有的国美香港订立初步租赁协议，计划以总金额18.61亿港元租用旗下位于北京鹏润大厦物业作为办公室，租约为期10年，惟议案遭大量独立股东反对，最后以逾八成反对票被否决。
**苹果日报**
--继华泰证券 于本港挂牌后，内地第六大券商招商证券 拟于第四季在本港上市，集资40亿美元至50亿美元，折合最多约390亿港元，有望成为今年集资最多的新股之一。招商证券A股股价昨收报28.98元人民币。
**东方日报**
--沪深股市连续两日反弹，昨日恒指 涨71点，收报27,404点，为连续四日上扬，累积上涨710点，仅相差约19点便收复「六绝月」全部失地。投行消息透露，自港股进入大时代，股票挂鈎票据（ELN）重新获投资者垂青，惟值得留意是六月至今，三个月期ELN销售显着增加三成，反映投资者普遍看好第三季港股表现。
**文汇报**
--国美电器 周二公布全面收购电子产品连锁店大中。首席财务官方巍昨于记者后表示，集团过去一直通过委托和贷款方式经营大中，是次收购的意思在于可避免重复缴交所得税，料可为国美节省3,000万元人民币至5,000万元税务支出。（完）
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(整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”