《香港报摘》--其他报纸重要消息6月25日

**明报**

--国美电器 早前发出公告，与大股东黄光裕私人持有的国美香港订立初步租赁协议，计划以总金额18.61亿港元租用旗下位于北京鹏润大厦物业作为办公室，租约为期10年，惟议案遭大量独立股东反对，最后以逾八成反对票被否决。

**苹果日报**

--继华泰证券 于本港挂牌后，内地第六大券商招商证券 拟于第四季在本港上市，集资40亿美元至50亿美元，折合最多约390亿港元，有望成为今年集资最多的新股之一。招商证券A股股价昨收报28.98元人民币。

**东方日报**

--沪深股市连续两日反弹，昨日恒指 涨71点，收报27,404点，为连续四日上扬，累积上涨710点，仅相差约19点便收复「六绝月」全部失地。投行消息透露，自港股进入大时代，股票挂鈎票据（ELN）重新获投资者垂青，惟值得留意是六月至今，三个月期ELN销售显着增加三成，反映投资者普遍看好第三季港股表现。

**文汇报**

--国美电器 周二公布全面收购电子产品连锁店大中。首席财务官方巍昨于记者后表示，集团过去一直通过委托和贷款方式经营大中，是次收购的意思在于可避免重复缴交所得税，料可为国美节省3,000万元人民币至5,000万元税务支出。（完）

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