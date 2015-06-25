《全球主要央行动态》--6月25日

以下所列为上周四下午至本周四上午(6月18日-6月25日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储理事鲍威尔表示，只要经济表现一如预期，那么他认为今年会有两次加息，一次在9月，一次在12月。鲍威尔称，他认为今年下半年经济成长将加速，就业市场将继续改善，物价压力也将开始上升。

克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特称，美国经济状况目前能够支持升息25个基点，如果美国经济如预期般改善，美联储今年可以开始收紧政策，每次联储货币政策会议都有可能。预计长期联邦基金利率在3.75%。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，只要通胀率开始显露将回升至2%的迹象，且失业率继续下降，美联储今年就可能升息两次。

**欧洲**

欧洲央行在月报中表示，欧元区经济料将持续复苏，但重回潜在成长率的前景仍疲弱。其并称，欧元区迟滞的前景可能给欧股敲响警钟。尽管如此，欧洲央行表示，欧元区复苏“料进一步扩大范围”，民间消费等方面有理由乐观，部分拜宽松货币政策所赐，今年企业投资料将协助刺激经济成长，同时随着全球经济复苏增加动能，出口亦可望增加。

英国央行副总裁康利夫指出，该国的闲置劳动力储备即将耗尽，这应会帮助提高生产率，因企业更加重视劳动力密集程度较低的生产方式。康利夫表示，若薪资增长继续加快、而生产率却未相应改善，则央行货币政策委员会(MPC)将面临更大压力，须采取行动遏制物价上涨压力。

英国央行货币政策委员威尔对金融时报表示，英国就业市场“相当火热”，且薪资增长快于预期，暗示他可能很快投票支持升息。威尔认为英央行应该准备好8月就升息。

瑞士央行在季度政策会议上维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%到负0.25%不变，符合路透调查中分析师们的预估。瑞士央行维持负利率及不鼓励持有瑞郎现金的政策，并称将积极在外汇市场干预，以压低瑞郎汇率。

挪威央行将指标利率下调25个基点至纪录低点1%，以支撑受油价暴跌影响的经济。该行并表示，由于消费者信心受挫，且失业率触及10年高点，秋季可能再次宽松政策。

**日本**

日本央行维持货币政策不变，并且保持对经济的乐观评估，暗示该央行确信无需出台进一步的货币刺激政策，通胀率也能达到2%的目标。一如外界普遍预期，日本央行承诺继续通过购买公债和风险资产，以每年80万亿日圆(6,480亿美元)的速度增加基础货币。央行政策委员会以8-1的投票结果通过的上述决议。日本央行在声明中称，“日本经济继续温和复苏。”另外该声明还称，每年举行政策会议的次数将从现在的14次，降至8次。

日本央行总裁黑田东彦表示，日本央行有很多稳定达成2%通胀目标的手段。黑田东彦在日本国会表示，如果日本央行退出质化量化宽松(QQE)，提高超额准备金利率是一个选项。

日本央行总裁黑田东彦表示，日圆当前的疲态并未对经济产生严重的负面影响，从而淡化他之前向市场发出的勿过分压低日圆的警告。“目前，我并不认为日圆下跌对日本经济产生了严重破坏，”黑田东彦向记者表示。

日本央行5月21-22日会议记录显示，货币政策委员会的部分委员表达了对东京消费者物价上涨疲弱的担忧，并表示应关注这对全国消费者物价的影响。不过许多委员认为，基础物价趋势仍不变，日本央行有可能在2016财年上半年左右实现2%的通胀率目标。委员们并表示，工业生产可能暂时疲弱，但由于内需强劲，经济仍将在复苏轨道上。

日本央行在月报中称，预计4-6月工业产出将出现三个季度以来的首次下滑，因亚洲需求低迷。这凸显出日本经济复苏的脆弱性。1-3月当季日本工业产出较前一季度增长1.5%，帮助整体经济取得明显快于预期的增长速度。不过日本央行对工业产出的前景给出谨慎的展望，称该数据或出现短暂的疲软，因汽车厂商发现本土库存攀升，而钢厂也感受到了亚洲需求疲弱的寒意。

**香港**

香港金融管理局称，将会由7月20日起延长人民币流动资金安排日间回购协议的运作时间，以配合人民币即时支付结算系统于同日起延长其运作时间。根据新安排，人民币日间回购协议的运作时间会由现行的早上8时30分至晚上11时30分，改为早上8时30分至翌日（以公历日计）上午5时。

**其他主要央行**

泰国央行将该国2015年经济增长预估，从3月时预计的3.8%下调至3.0%，并称今年出口可能再度萎缩。

印尼央行维持指标利率在7.50%不变，一如预期，称该利率水平仍与其抑制通胀、改善经常账赤字的努力相符。印尼央行还维持隔夜存款、隔夜贷款工具利率分别在5.50%和8.00%不变。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱表示，该国第二季经济增长率可能仍低于5%。他对记者表示，穆斯林斋月末尾的假期前，需求“还没有很强，因为预算支出有限且企业表现相当低迷”。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......