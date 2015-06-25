金鹏期货：替代品增加，大连玉米期货反弹空间有限

从生产上看，由于政府连年收储，玉米种植有着稳定的收益，农民连年扩大玉米种植面积，压缩大豆、杂粮等农产品播种面积，使得国内玉米产量连年增加。但在政府收储力度过大的情况下，供应压力并未完全体现到市场上，2014年临时收储达6,900万吨，2015年收储量再创新高，在8,000万吨以上。虽然政府采取拍卖、跨省移库来降低产区库存，但由于拍卖底价和出库费用偏高，拍卖成交率一直不理想。近几周，国储玉米拍卖率一直徘徊在10%以下，且不断走低。市场预测为给新作玉米腾库，政府可能降低拍卖底价。(完)