金鹏期货：替代品增加，大连玉米期货反弹空间有限

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月25日的《期货日报》：
经过5月中下旬的大幅下跌后，6月初以来，大连玉米期货止跌企稳，维持低位震荡走势。展望后市，国内玉米供应依旧充裕，而需求难见起色，加之进口玉米以及替代品大量涌入，玉米期货反弹空间有限。
从生产上看，由于政府连年收储，玉米种植有着稳定的收益，农民连年扩大玉米种植面积，压缩大豆、杂粮等农产品播种面积，使得国内玉米产量连年增加。但在政府收储力度过大的情况下，供应压力并未完全体现到市场上，2014年临时收储达6,900万吨，2015年收储量再创新高，在8,000万吨以上。虽然政府采取拍卖、跨省移库来降低产区库存，但由于拍卖底价和出库费用偏高，拍卖成交率一直不理想。近几周，国储玉米拍卖率一直徘徊在10%以下，且不断走低。市场预测为给新作玉米腾库，政府可能降低拍卖底价。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”