港报社评：推广暑期试工助学生寻找方向--星岛日报6月25日

一个对十九所中学数以千计应届毕业生进行的调查显示，虽然绝大部分回应者都有自己心仪的职业目标，但是确定自己职业取向，进一步了解相关职业状况者就较少。暑期试工是让学生了解职场的上佳机会，关键在于能够提供多少职位和如何做好配对，这对于一些学业成绩欠佳的中学生尤其重要。 不少学生都趁暑期打工，赚取零用钱、工作经验和社会体验。劳工处的网上互动就业服务列出不少暑期工职位，而当局在临近暑假前，往往提醒学生暑期工陷阱，避免入世未深的学生受骗，甚或堕入犯法的圈套。 网上招聘的工作良莠不齐，学生稍为不慎，受厚利迷惑，容易成为犯法的层压式传销一员，或者预先花巨款买下一堆卖不出的货品，又有学生在虚荣心和金钱驱使下应征做模特儿，遭别有用心者游说去拍艳照，有的工作竟然是为财务公司追债。 工种未够广配对不易 海关近日更特别提醒青少年不要被诱带毒。毒贩常讹称青少年判刑不重，加上可赚取报酬或免费旅游，诱使青少年走私毒品，近年这类案件大增，以暑假为高峰期，去年有四十四个不足二十一岁的青少年因涉嫌走私毒品被捕，当中近半在暑期落网，今年头五个月已经有四个学生被捕，有人曾经为了数千元，换来十几年的牢狱生涯。 中学生找暑期工，不堕进求职陷阱是基本要求，最好是能够找到一份配合自己志趣的工作，为日后投身有关行业作亲身体验和准备。劳工处的网页有不少暑期活动工作人员招募，对有志投身社会工作或者教育的学生最为适合，也有不少零售、餐饮、物流行业的基层工作空缺。不过，在上述调查中，较多人作首选的是设计及创意工业和护理相关专业，暑期工空缺则甚少。 企业多参与缔造双赢 政府近年投放资源在中学推动生涯规划，帮助学生建立工作志趣和方向，不致在毕业时无论升学选科或求职拣工作都一片茫然，如果生涯规划能够有实地试工配合，可以协助学生进一步了解自己的性格、兴趣和能力，是否适合心目中的工作，建立正确目标。 现时有志愿机构和商会，与一些学校合作，提供中学生短期试工机会，有的纯属培训，只提供象征式车马费，有的提供薪酬。学生可以藉此吸取工作经验和培养正确的工作态度，就算未必属于心仪行业，也可以作为学习机会。 这类计画应加强推广，还可以考虑由企业直接与学校合作，尤其是零售、餐饮、款待等劳动力密集行业的连锁经营集团，应该有资源推行这类暑期试工计画。多学生心仪的创意和护理行业，更应积极考虑推行。现时社会失业率低，这类计画在帮助学生之余，也有助纾缓企业的人手压力，如果学生透过亲身体验愿意投身有关行业，成功配对，对行业和个人发展都有贡献。