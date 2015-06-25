港报社评：反对派否决政改，要害是对抗“一国”--文汇报6月25日

立法会大会昨日讨论政改后的出路。署理政制及内地事务局局长刘江华表明，政改工作已告一段落，现届政府不会重启「政改五步曲」，也不会建立平台讨论政改。政改方案遭否决，症结在于反对派不尊重「一国两制」，不尊重基本法。反对派要求重启政改，企图否定人大决定，推卸扼杀普选的责任，这当然不可能。未来香港应集中精力发展经济改善民生，不要再浪费时间和资源在政争之上，以免进一步削弱香港竞争优势，损害港人利益。

反对派议员辩称，政改方案被否决，原因是中央以「一国」压「两制」。这完全是颠倒是非，混淆视听。在「一国两制」下，香港作为中国的一个特别行政区，实行普选必须严格按照基本法及全国人大常委会的相关决定办事，中央对香港普选拥有主导和最终决定权，这是普选不可偏离的宪制基础。反对派否决政改方案，是其反「一国两制」、反中央的最突出表现。如今，反对派倒打一耙，向中央泼脏水，企图推卸否决政改的历史责任。反对派否决政改方案之后，又要重启政改，企图挑起新一轮的政制争拗。对于反对派的这一图谋，必须予以揭露和批评。

去年发表的《「一国两制」在香港特别行政区的实践》白皮书强调，「一国」是实行「两制」的前提和基础。中央通过白皮书，清楚划定依照基本法和人大决定落实普选的法律底线和政治底线。坚持「一国」是「两制」的前提和基础，遵守中央在香港普选问题上的底线，香港普选才不会走弯路、邪路。反对派的所谓重启政改，就是要否定基本法和人大决定。这样的政改讨论怎么可能重启？建立这样的政改讨论平台又有什么意义？

政改工作告一段落，香港应该将注意力转移到经济发展和民生议题上。特首梁振英发表了任内第三份《施政汇报》，公布了改善民生、发展经济的诸多举措，并优先向立法会提交有关民生和经济的项目。特区政府以理性务实的态度，将主要精力集中在经济和民生领域，为市民办实事、谋福祉，维护香港繁荣稳定。

多份竞争力报告均显示，受政争所累，香港的营商环境恶化，本港竞争力与对手的差距正在扩大，这绝非香港之福。广大市民必须摆脱政争，全力支持特区政府发展经济、改善民生，让香港尽快重回发展的正轨。

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