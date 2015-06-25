港报社评：医疗仪器涉夺命事故，规管使市民免陷风险--明报6月25日

一名妇人在理疗中心接受电疗，突然心绞痛昏迷，送院抢救不治死亡。近年，接连发生涉及医疗仪器的问题疗程，导致人命伤亡事故，说明政府有必要立法规管医疗仪器和相关疗程，以保障市民性命安全。

有关规管，10年前已经提上议程，不过迄今仍然停留在卫生署委托外国组织就规管制度做顾问研究阶段，并无落实时间表。监于又有夺命事故，政府不宜继续唱慢板，应该拿出决心尽快立法规管医疗仪器和美容业，勿让市民置身不可预知险境的情况再持续下去。

历年事故接二连三，涉美容疗程仪器使用

3年前，有集团以医学美容名义向女顾客提供疗程，怀疑是抽血后加工输回其体内，女顾客最后死亡，集团3人被控以误杀罪名。另外，有拉丁舞导师去年在美容集团抽脂后死亡，至今仍然未知道事故原因与当局怎样处理。上述两宗事故涉及美容疗程，今次妇人在电疗期间出事，涉及治疗程序；这3宗事故的共通点都与医疗仪器有关，可见疗程需依托医疗仪器达至效果。若对医疗仪器有效规管，加上其他法例，例如《诊疗所条例》相关规定，就可免使市民在懵然不知情况下置身高风险。

现在没有法例规管医疗仪器，当局要求业界主动登记，效果有限，因为主动登记等于请当局监管，而且不登记并无抵触法例。因此，从业界主观和客观角度审视，没有动力促使他们正视医疗仪器的风险。其实，按消委会的纪录，早在4年前已有报告，指有市民使用电疗仪器时被「电到晕」的个案，可是政府并未因而加紧推动立法工作。

近年，所谓电疗仪器不仅在美容集团或理疗中心使用，透过网上购物也可轻易购得类似仪器，某些的售价最高只约500元人民币，许多人都负担得起。这类仪器被描述为通电后可打通经络等，是否有效用和有没有副作用，市民无从判别。另外，按这类仪器的描述，不讳言有治疗疾病功能，实际上已非保健用途，而是医疗仪器。这类「电疗仪器」在缺乏规管下，市民可轻易购买使用，风险之高，显而易见。

3年前的医学美容事故之后，政府成立督导委员会研究区分医疗及美容，以及诊所进行例如抽脂等高风险医疗程序，委员会已经完成报告并向政府提交建议。不过，日前在立法会讨论美容业规管的会议上，有议员关注哪一个部门负责检讨美容业的规管及专业发展，在场的食物及卫生局、商务及经济发展局和教育局3个政策局官员，对议员提问并无回应。

这类事故屡屡发生，涉及人命接二连三，去年消委会接获有关美容服务投诉，包括销售手法及怀疑不安全服务等有1140宗，问题已经暴露在光天化日之下；即使如此，从官员的表现，反映政府似乎从未认真看待此事。

业界医护人员利益，不能偏离性命安全

历次涉及医疗程序与医疗仪器的事故之后，主事官员面对传媒都侃侃而谈。例如今次事故，官员说「已公布指引将普通美容及高风险美容程序分开处理，高风险美容程序应该在医生或医生授权之下才可进行，否则有可能触犯法例，即是无牌行医」；又说「会从病人安全及科学原则出发，仪器能量输出的分野，分辨哪些仪器属于高风险，因而需要被列入较高级数的管理」，「如果要规管医疗仪器，将会包括进口、销售及使用」云云。

官员说了那么多，可是从亡羊补牢角度审视，接下来怎么办呢？政府决定立法规管了吗？官员并无确切说法。俗语说「只见身郁，唔见米熟」，大概是官员表现的恰当写照。

政府在规管美容业和医疗仪器方面肯定已经滞后，而且由妇人接受电疗出事、坊间电疗仪器泛滥等情况，显示事态在恶化。政府若仍然不拿出决心立法规管，在保障市民生命安全方面，将有亏职守。另外，规管美容业攸关业界利益，也涉及专业医护人员的利益，前者争取部分激光或彩光疗程可由医生或美容师进行，后者要求只有专业医护人员才可使用这类医疗仪器。

政府确保市民性命安全，并没有折衷空间，安全系数必须是绝对的！在这个大前提下，专业乃必备要求，医护人员须有足够资格涉及美容服务；若美容业界未符合要求，则提升其专业知识与技能，使行业专业化后进行规管。民生无小事，规管美容业和医疗仪器是关乎人命安全的大事；政府在大事面前，千万勿再继续犹豫和踟蹰不前。

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