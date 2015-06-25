《全球重要经济事件一览表》--6月25日-7月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月25日(四)

华盛顿--第七届中美战略与经济对话。

华盛顿--美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发表演说。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事塔鲁洛参加外交关系协会的“经济与金融管理对话”活动(1200)。

加拿大温莎市--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1610)。

都柏林--爱尔兰央行总裁霍诺汉在议会关于银行业的质询会上发言。

布鲁塞尔--欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。

布鲁塞尔--欧元区银行业单一监督机构主管努伊出席欧洲议会公开听证。(0730)

瑞士洛桑--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)发表演说(0800)。

法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。欧洲央行执委劳滕施莱格发表主旨演说(0830)。

里斯本--英国央行管理者David Rule于国际证券借贷协会年度会议发表演讲(0930)。

法兰克福--德国央行总裁魏德曼就“信用与资本”主题发表演讲(1100)。

法兰克福--欧洲央行执委普雷特就“欧洲：经济与政治面的挑战”主题发表演讲(1300)。

布鲁塞尔--比利时央行公布金融稳定报告，央行总裁Jan Smets将召开记者会(1100)。

6月26日(五)

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯联储会议上发言，主题为“支付体系”(1645)。

伦敦--英国央行总裁卡尼和美国前总统克林顿在伦敦金融城政府(City of London Corporation)主办的大型银行和企业参加的会议上发言。

伦敦--英国央行总裁卡尼在一次会议上就“创造公平有效的市场”发表演说(1445)。

伦敦--英国央行官员Matt Waldron在商业分析师协会解释该央行的预估手法(1100)。

法兰克福--德国财政部长朔伊布勒在国际金融协会(IIF)欧洲峰会发表演说(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议。

6月29日(一)

伯尔尼--瑞士国际金融论坛，主题为“重建全球金融”。瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委普雷特将是主要发言嘉宾。

6月30日(二)

伦敦--澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的活动上发表演讲(0840)。

赫尔辛基--芬兰财政部发布债务管理季度报告，包括7-9月公债发行近期展望(0700)。

7月1日(三)

伦敦--英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会(0930)。

巴黎--法国国际税务对话(至7月3日)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月2日)。

7月2日(四)

斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议(0730)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程