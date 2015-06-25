港报社评：新界东补选是泛民路线试金石--信报6月25日

试金石，本来是基本法委员会主任李飞的用语，他表示政改方案通过与否，乃泛民「支持还是反对『一国两制』和《基本法》的试金石，是转向合作共赢正道，还是继续走对抗俱损歪道的分水岭」。

然而很不幸，六月十八日政改表决之时出现了始料不及的「大奇蹟日」，建制派议员由于莫名其妙的「等埋发叔」，导致三十多人于最后一分钟集体离场，却未能阻迟投票，结果方案以八比二十八的悬殊票数被否决，试金石论难以发挥其预定作用，把一切责任推到泛民主派头上的效果大打折扣，毕竟建制派也走上了甩辘的「歪道」。

随着政改被否决成为既定事实，政制原地踏步，普选成镜花水月，事前努力在两阵对垒之间斡旋的汤家骅再无牵挂，宣布退出公民党，以及辞去立法会议员职务。汤家骅含泪告别不恋栈，尽管仍然受到同路人的肆意诘难，特别是激进民主派的人身攻击，种种阴谋论像冤鬼缠身那样挥之不去，但普遍而言，这位吾道一以贯之的温和先生赢得敬重。企图在建制和泛民之外开辟第三条跑道的他强调，中立路线不等于无原则，不等于放弃民主理想，也不等于臣服中央。

汤家骅退一步海阔天空，腾出一个新界东议席，相信补选将会在明年初举行。现在众所关心的问题是，谁来参选？谁可胜选？这些答案将会为香港政坛带来什么启发？虽然继任者无可避免是一位「短命议员」，任期只有不足一年，但当中的象征意义绝对不容小觑，除了是泛民与建制力量的比并，更关乎民主派路线之争。

汤家骅点名公民党新界东支部主席杨岳桥出选，认为他接棒的机会比较大，胜算高过明年立法会全面选举，因为补选采用的是单议席单票制，有别于全面选举的比例代表制。据说，泛民阵营普遍「道义上」认同应由公民党派人参与补选，民主党和工党等等不会角逐，以免分薄票源。

假如协调成功，杨岳桥是泛民的唯一候选人，他的胜算无疑相当高，因为在二○一二年的新界东选举之中，泛民的总得票率是五成半。问题是，激进民主派会跟传统泛民拘泥于「道义上」吗？若然激进民主派甚至新近冒起的本土派有人参选，鹿死谁手未可逆料。

上次新界东选举，被视为立场激进的梁国雄、陈志全和范国威取得佳绩当选，三人的得票率合计百分之二十五，师承汤家骅的杨岳桥续走温和路线，未必能够说服这些选民把票投给自己。不要忘了，汤家骅当时的得票率只有百分之七左右，就算「全数过户」给杨岳桥，再加上其他温和派支持者，亦未必一定赢得了激进派或者本土派的对手。

显而易见，这次新界东补选将会是泛民路线的试金石，温和乎？激进乎？新界东接近九十万选民将会有所抉择。

以上所述，仅仅是假设泛民阵营在补选占了优势，五成半的支持率维持不变。其实若然泛民来个鹬蚌相争，建制派说不定渔人得利，民建联已表明会争取机会派人出选，具体人选未定而已。

继续假设泛民胜选机会比较高，又假设香港社会经过近年的撕裂缠斗，内耗空转，「钟摆效应」令汤家骅造就的温和路线得到选民垂青，激进派又在梁国雄「虚构贿选金额」之后失分，杨岳桥就笃定当选了吗？

其实依旧存在着变数，因为民主党的黄成智有意参选，他既然已经因为主张「有条件袋住先」而被冻结党籍，面临纪律聆讯，说不定被踢出民主党，那么他索性退党参选，谁也奈何他不得。须知道，黄成智的「地盘」正是在新界东，也是赞成与中央沟通的温和派，大可声称自己才是「汤家骅路线继承人」，杨岳桥即使受到点名祝福，依然荆棘满途。

以剥花生看热闹的心态观之，新界东补选戏码十足，形势错综复杂，但其选举结果，对于经历两年多政改激争和占中洗礼的香港而言，不啻是人心向背的试金石，也可能成为民主运动何去何从的分水岭。

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