中信期货：大连铁矿石再度回落概率较大，因供应增加需求减少

6月11日，铁矿石期货价格创出近3个月反弹高点，随后逐渐回落，近两日又有所回升。尤其是期现价差偏低、港口库存继续下降引发市场做多热情再度高涨，昨日铁矿石期货多个合约出现大幅上涨，其中1509合约逼近涨停板。不过受铁矿石供应增加和终端需求疲弱影响，我们并不认为铁矿石价格会继续回升，在上方压力下重回跌势概率更大。 从宏观面看，5月相关数据回升力度较弱。5月工业增加值由上月的5.9%回升至6.1%，回升力度小。铁路投资增速由上月的18.12%回升至43.68%。房地产开发投资增速由上月的0.51%回升至2.44%，新开工面积增速由上月的-14.93%回升至-12.76%，销售面积增速由上月的7.01%回升至14.95%，国房景气指数环比回落0.13点，至92.43。汽车产量增速连续两个月负增长。5月工业和房地产数据有所回升，但力度弱，持续性有待观察，这与近期终端需求较差相对应，对钢材和铁矿石价格仍有压制作用。(完)