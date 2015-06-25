长江期货：需求萎缩令价格承压，大商所焦炭期货仍在筑底

以下内容节选自6月25日的《期货日报》：

二季度宏观经济政策持续加码，对经济的托底作用已经有所体现，但转型的大方向未变，新兴产业将扮演更重要的角色，而“高污染、高能耗、高成本”的焦炭行业在结构性、精细化的刺激政策中将难以依赖政策红利走出困境。在需求萎缩的背景下，供需弱平衡格局继续令价格承压，多头恐难有作为，基本面仍处于筑底过程中。

在需求不佳背景下，通过行业内集中限产来实现供需格局平衡成为“托底”终极措施。今年上半年，受现货价格持续下跌影响，独立焦化企业开工率下滑，至6月下旬降至阶段性低点，其中100万—200万吨产能焦化企业平均产能利用率不足七成；200万吨以上产能焦化企业产能利用率约八成左右，均较年初出现较大幅度下滑。产量收缩对稳定市场起到一定作用，但难以成为支撑价格上涨的基础。这一点可以从市场敏感度最高的库存数据上得以验证。3月以来，尽管焦炭价格低位运行，但钢厂采购意愿较弱，港口库存持续回升，天津港已经增长到200万吨以上，市场仍处在主动去库存阶段，预示着短期焦炭价格再度下行可能难以避免。(完)

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