全球金市：金价在两周低位附近徘徊，关注希腊谈判进展

金价还面临美元升值及美国升息预期的压力。

美元兑日圆周四盘初回吐升幅后持稳，避免希腊债务违约的协商遇挫；同时欧元在做出有限的反应后原地踏步。

周三公布的美国国内生产总值(GDP)数据确认了经济前景好转。美国经济首季萎缩，但幅度小于前值。 (完)

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