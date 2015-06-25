全球金市：金价在两周低位附近徘徊，关注希腊谈判进展

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
金价还面临美元升值及美国升息预期的压力。
美元兑日圆周四盘初回吐升幅后持稳，避免希腊债务违约的协商遇挫；同时欧元在做出有限的反应后原地踏步。
周三公布的美国国内生产总值(GDP)数据确认了经济前景好转。美国经济首季萎缩，但幅度小于前值。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”