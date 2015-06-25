汉融投资：沪胶或展开中期反弹行情，基本面供给过剩局面缓解

6月，沪胶整体呈现回落态势。多头信心不足，短期内上攻略显乏力。从基本面看，天胶供给过剩局面仍在不断缓解。因此，后期沪胶可能再次展开中期反弹行情。

中国海关总署最新公布的数据显示，中国2015年5月天然橡胶进口量为139,632吨，环比降36.2%，比去年同期降27.4%，与往年差距较大。我们预计6月天然橡胶进口量与去年同期相比也将明显偏少，也即说明贸易商和下游轮胎企业手中库存量均比较有限。在此环境下，一旦出现如台风等突发性事件，可能会造成天然橡胶局部性、阶段性供给短缺，从而导致胶价大幅反弹。(完)