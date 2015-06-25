汉融投资：沪胶或展开中期反弹行情，基本面供给过剩局面缓解

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自6月25日的《期货日报》：
6月，沪胶整体呈现回落态势。多头信心不足，短期内上攻略显乏力。从基本面看，天胶供给过剩局面仍在不断缓解。因此，后期沪胶可能再次展开中期反弹行情。
中国海关总署最新公布的数据显示，中国2015年5月天然橡胶进口量为139,632吨，环比降36.2%，比去年同期降27.4%，与往年差距较大。我们预计6月天然橡胶进口量与去年同期相比也将明显偏少，也即说明贸易商和下游轮胎企业手中库存量均比较有限。在此环境下，一旦出现如台风等突发性事件，可能会造成天然橡胶局部性、阶段性供给短缺，从而导致胶价大幅反弹。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”