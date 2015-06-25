国际油市：尼日利亚上月取代沙特，成为对印度原油供应最多的国家

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
据油轮到港的追踪数据，5月在印度总的石油进口中，来自非洲主要是尼日利亚和安哥拉的石油占比跳涨至26%，为逾四年来最高，4月时为15.5%左右。
与此同时，中东的市占率从61%降至54%，沙特日供给量约为73.24万桶，尼日利亚为74.52万桶。
这种转变适值国际指标布兰特原油和中东原油价差收窄之际。尼日利亚较布兰特原油的升水在近几个月骤降，令其更具价格吸引力。
Hindustan Petroleum 炼厂主管B. K. Namdeo说道，当布兰特原油较中东原油的价格升水降到每桶不足2美元时，采购西非原油来的更划算。
自去年下半年油价崩跌后，两者间的价差多徘徊在2美元以下，本周更是触及两个月来最低1.32美元。
KBC Energy的Haq估计，今年西非原油占印度石油进口量的平均比例料在25%之多。(完)
(编译 郑茵/孙茉莉; 审校 李爽/王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”