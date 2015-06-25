国际油市：尼日利亚上月取代沙特，成为对印度原油供应最多的国家

据油轮到港的追踪数据，5月在印度总的石油进口中，来自非洲主要是尼日利亚和安哥拉的石油占比跳涨至26%，为逾四年来最高，4月时为15.5%左右。

与此同时，中东的市占率从61%降至54%，沙特日供给量约为73.24万桶，尼日利亚为74.52万桶。

这种转变适值国际指标布兰特原油和中东原油价差收窄之际。尼日利亚较布兰特原油的升水在近几个月骤降，令其更具价格吸引力。

Hindustan Petroleum 炼厂主管B. K. Namdeo说道，当布兰特原油较中东原油的价格升水降到每桶不足2美元时，采购西非原油来的更划算。

自去年下半年油价崩跌后，两者间的价差多徘徊在2美元以下，本周更是触及两个月来最低1.32美元。

KBC Energy的Haq估计，今年西非原油占印度石油进口量的平均比例料在25%之多。(完)