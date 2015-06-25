澳新汇市：新西兰元暂获喘息，澳元仍在寻找交投诱因

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
目前投机客似乎在对大规模空仓了结获利，这可能提振新西兰元兑美元短期内回到0.7000美元水准。
新西兰元贸易加权指数 从三年低点71.37升至72.01。
但许多交易员猜测新西兰元跌势仍将延续，预计随着美国加息提振美元，新西兰元今年晚些时候将达到0.6500美元。
新西兰元长期技术支撑在0.6870附近，为2009年至2014年涨势的50%回档位。
新西兰元兑欧元 和澳元 亦上扬，不过仍在数月低点附近。
“由于新西兰目前正处在宽松周期，且仍有可能宽松超过预期，所以澳元兑新西兰元中期走势可能仍偏向上档，”澳新银行资深外汇策略师Daniel Been表示。
“但目前，我们需要看到新西兰经济进一步恶化、或者澳洲经济进一步好转的迹象。”
相比之下，澳元兑美元 数周来一直处于守势，或许反映了澳洲利率持稳的前景。
澳元兑美元 涨0.2%报0.7721，处在本月0.7600-0.7850区间的中间。自4月初创下六年低位0.7543美元后，澳元一直在横向整理。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”