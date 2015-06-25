中港个股：交通银行香港零售私银业务拟子行化--公告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月25日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 日前公告称，计划将香港分行的零售银行及私人银行业务，转移至在香港注册成立的全资子银行，以满足零售业务应以本地注册银行模式运作的监管需要。
刊登在港交所公告称，交行会将现时由香港分行营运的香港零售银行及私人银行业务、资产及负债，移转至交行在香港成立、全资拥有的持牌银行，从而将香港分行的零售及私人银行业务子行化。
该计划将透过由香港立法会通过的私人条例草案落实，条例草案及指定生效日期将于香港刊宪。而完成转移之后，交行香港分行现有的其他业务将保留在香港分行，该分行亦将继续作为香港的持牌银行营业。（完） (记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”