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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 10:07 BJT

中港个股：交通银行香港零售私银业务拟子行化--公告

路透香港6月25日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 日前公告称，计划将香港分行的零售银行及私人银行业务，转移至在香港注册成立的全资子银行，以满足零售业务应以本地注册银行模式运作的监管需要。

刊登在港交所公告称，交行会将现时由香港分行营运的香港零售银行及私人银行业务、资产及负债，移转至交行在香港成立、全资拥有的持牌银行，从而将香港分行的零售及私人银行业务子行化。

该计划将透过由香港立法会通过的私人条例草案落实，条例草案及指定生效日期将于香港刊宪。而完成转移之后，交行香港分行现有的其他业务将保留在香港分行，该分行亦将继续作为香港的持牌银行营业。（完） (记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)

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