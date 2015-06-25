中港个股：交通银行香港零售私银业务拟子行化--公告

路透香港6月25日 - 按资产计中国第五大银行--中国交通银行 日前公告称，计划将香港分行的零售银行及私人银行业务，转移至在香港注册成立的全资子银行，以满足零售业务应以本地注册银行模式运作的监管需要。

刊登在港交所公告称，交行会将现时由香港分行营运的香港零售银行及私人银行业务、资产及负债，移转至交行在香港成立、全资拥有的持牌银行，从而将香港分行的零售及私人银行业务子行化。