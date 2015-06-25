英国个股：巴克莱指定摩根大通为公司经纪人，取代瑞士信贷

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦6月24日 - 英国银行业者巴克莱 周三对路透表示，已指定美国同业摩根大通 取代瑞士信贷 ，成为该行的公司经纪人。此时巴克莱的新任董事长John McFarlane正对该行进行整顿。
巴克莱称，在邀请投资银行进行角逐后，最终作出了上述选择。该行还表示，继续聘请德意志银行 作为其公司经纪人之一。
公司经纪人是英国所特有的，指的是在上市公司及其机构投资者之间扮演中间人角色的投资银行家。
瑞信担任巴克莱的公司经纪人已有大约25年时间，而德银于2011年获得任命。
摩根大通与德银拒绝置评。瑞信未立即回应置评请求。(完) (编译 徐文焰；审校 陈宗琦/蔡美珍)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。