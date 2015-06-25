英国个股：巴克莱指定摩根大通为公司经纪人，取代瑞士信贷

路透伦敦6月24日 - 英国银行业者巴克莱 周三对路透表示，已指定美国同业摩根大通 取代瑞士信贷 ，成为该行的公司经纪人。此时巴克莱的新任董事长John McFarlane正对该行进行整顿。

巴克莱称，在邀请投资银行进行角逐后，最终作出了上述选择。该行还表示，继续聘请德意志银行 作为其公司经纪人之一。

公司经纪人是英国所特有的，指的是在上市公司及其机构投资者之间扮演中间人角色的投资银行家。

瑞信担任巴克莱的公司经纪人已有大约25年时间，而德银于2011年获得任命。