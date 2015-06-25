日本股市：日经指数从18年半高位回落，人气仍然偏多

“基本趋势极为正面。虽然解决希腊问题显然存在困难，但看起来最终希腊还是不至于退出欧元区，”瑞士信贷股市主管Stefan Worrall表示。

美国参议院周三以较大优势通过了“快速通道”贸易谈判授权法案。这项法案对于缔结标志性的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要，使奥巴马总统加强美国与亚洲经济联系的努力又前进一步。 这也有助于支撑市场人气。