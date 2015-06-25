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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 10:50 BJT

日本股市：日经指数从18年半高位回落，人气仍然偏多

“基本趋势极为正面。虽然解决希腊问题显然存在困难，但看起来最终希腊还是不至于退出欧元区，”瑞士信贷股市主管Stefan Worrall表示。

美国参议院周三以较大优势通过了“快速通道”贸易谈判授权法案。这项法案对于缔结标志性的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要，使奥巴马总统加强美国与亚洲经济联系的努力又前进一步。 这也有助于支撑市场人气。

卡车生产商五十铃汽车 上涨1.0%，Rokko Butter 跳升6.6%。

然而许多出口股遭遇获利卖压而回落。丰田汽车 跌0.9%，日产汽车 走低1.1%。

东证股价指数 下滑0.3%至1,675.72点，从周三触及的八年高点回撤；JPX-日经400指数 亦跌0.3%报15,119.23点。(完)

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