日本股市：日经指数从18年半高位回落，人气仍然偏多

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“基本趋势极为正面。虽然解决希腊问题显然存在困难，但看起来最终希腊还是不至于退出欧元区，”瑞士信贷股市主管Stefan Worrall表示。
美国参议院周三以较大优势通过了“快速通道”贸易谈判授权法案。这项法案对于缔结标志性的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)至关重要，使奥巴马总统加强美国与亚洲经济联系的努力又前进一步。 这也有助于支撑市场人气。
卡车生产商五十铃汽车 上涨1.0%，Rokko Butter 跳升6.6%。
然而许多出口股遭遇获利卖压而回落。丰田汽车 跌0.9%，日产汽车 走低1.1%。
东证股价指数 下滑0.3%至1,675.72点，从周三触及的八年高点回撤；JPX-日经400指数 亦跌0.3%报15,119.23点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。