基金产业：美国债券基金上周流出41亿美元，为12月中以来最高--ICI

路透纽约6月24日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，6 月17日止当周，美国共同基金投资者从债券基金撤出41亿美元，创下12月 中以来最大规模的流出。 根据ICI数据，这也是债券基金连续第二周净流出。 美国股票基金流出35亿美元，为连续第16周净流出，国际股市基金则 为净流入37亿美元，持续吸引新的需求。 国际股市基金今年每周皆吸引资金流入，分析师将此归因于投资者认 为海外股市较美股便宜的看法，且欧洲与日本股市将持续受益于各自区域 的货币宽松政策。 “目前看到的情况是散户投资者对持续发酵的热点做出的回应，以及 担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)愈加逼近升息，”对于债券基金的 流出，纽约Samson Capital Advisors投资长Jonathan Lewis如此表示。 “这可能反应过度，因为美联储已充分表明，任何紧缩都将是温和的 ，”他说道。 可投资股票和固定收益证券的混合型基金流出5,500万美元，为五周 来投资者首度撤出资金。(完) (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)