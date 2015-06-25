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债券 | 2015年 6月 25日 星期四 10:48 BJT

基金产业：美国债券基金上周流出41亿美元，为12月中以来最高--ICI

路透纽约6月24日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，6
月17日止当周，美国共同基金投资者从债券基金撤出41亿美元，创下12月
中以来最大规模的流出。
    
    根据ICI数据，这也是债券基金连续第二周净流出。
    
    美国股票基金流出35亿美元，为连续第16周净流出，国际股市基金则
为净流入37亿美元，持续吸引新的需求。
    
    国际股市基金今年每周皆吸引资金流入，分析师将此归因于投资者认
为海外股市较美股便宜的看法，且欧洲与日本股市将持续受益于各自区域
的货币宽松政策。
    
    “目前看到的情况是散户投资者对持续发酵的热点做出的回应，以及
担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)愈加逼近升息，”对于债券基金的
流出，纽约Samson Capital Advisors投资长Jonathan Lewis如此表示。
    
    “这可能反应过度，因为美联储已充分表明，任何紧缩都将是温和的
，”他说道。
    
    可投资股票和固定收益证券的混合型基金流出5,500万美元，为五周
来投资者首度撤出资金。(完)
  
 (编译 陈宗琦；审校 孙茉莉)

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