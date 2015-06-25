台湾汇市：台币盘初实质交投持在既有区间，暂随亚币区间偏弱狭幅盘整

路透台北6月25日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投仍持在既有区间。汇银人士指出，希腊债务协商僵局再现，市场交投谨慎维持区间操作基调，盘初台币暂随日圆、韩元等货币区间偏弱整理，料今日台币实质交投暂在30.900附近狭幅盘整。

他们表示，早盘外资买卖汇双向交易皆有，交投方向并不明显，而时序临近季底出口商抛汇卖需持续强劲，略有缓和台币实质交投续弱的情势，且台股走扬也利于台币走势，若出口商美元卖需续强，不排除实质交投有机会微幅升破30.900。

〞这个价格出口商应该比较爱。〞一位官股银行交易员说。

希腊债务协商再度进展不顺，欧元区成员国财长们指责希腊政府拒绝作出妥协，而错过下周的截止期限可能让希腊脱离欧元区。同时美债收益率下降，美元在此之际渐失动能。

当地时间10:00左右，台北外汇成交量1.57亿美元，交投未如上日活络，上日同时间为2.05亿美元；韩元兑美元 盘初在1,111附近，上日收在1,108.4。

本地时间10:22，台股 上涨0.61%报9,454.54点，表现优于其他亚股，也优于MSCI明晟亚太除日本指数 的0.33%跌幅。

台币早盘实质交易区间落在30.915-30.945；上日交易区间在30.880-30.962。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点美元折价幅度较上日尾盘减少；一个月美元/台币远汇 暂报30.890/30.915，上日收在30.909。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.880-30.960

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