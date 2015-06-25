台湾债市：10年公债随美债殖利率走低，市场料央行将释有利债市讯息

路透台北6月25日 - 台湾10年增额公债104/5R 发行前交易殖利率周四早盘走低，交易员表示，美债殖利率走低，加上市场期待今天下午央行理监事会后可望释出货币宽松、对未来景气持悲观看法等激励，吸引交易商偏多操作，殖利率走跌。

交易员指出，由于景气不佳，资金浮滥，市场预期今天下午央行总裁彭淮南对于未来的景气展望的看法，对债市多头有利，10年券殖利率跌破1.50%大关；惟因殖利率已处于低水准，未来大幅下跌空间亦有限，料将陷入区间狭幅波动格局。

〞大家都期待彭总裁下午会释出对债市友善的讯息，今天开始偏多操作，把殖利率往下带。〞 一位大型公股银行主管说。

交易员表示，因市场预估央行未来双率政策对股市和债市偏多，亦激励台股上涨，债市亦暂摆脱资金由债转股的窘境，出现股债双多行情。

10年期公债104/5R期明天即将发行。前述公股银行主管认为，由于筹码稳定，加上市场预期央行将释出对债市较有利的潜在利多消息，今天早上市场气氛转多，交易商纷纷偏多操作，预估今天收盘时交易商将留仓多单。

一位小型证券商交易员则指出，受美债殖利率走低带动，早盘10年券殖利率跟着下滑，且跌破1.50%，但在1.50%以下市场追价意愿不高，波动区间不大。

美国公债价格周二连跌第二日，因市场仍对希腊与债权人达成协议抱存希望，另外美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话支持联储可能在9月升息的观点。

本地时间上午10:45时，台湾股市加权指数 上涨0.72%，报9,465.37点。

交易员预估，今天五年券104/9 殖利率波动区间暂看0.97%-0.995%；104/5R殖利率则在1.485%-1.505%。

台湾央行今日午后召开议息会议。路透调查显示，台湾央行预料将连续16季维持利率不变，因经济成长脚步蹒跚，且通膨维持在偏低水位。

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