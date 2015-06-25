香港个股：重庆银行向上汽及世茂等发行62亿港元股份，以补充资本金

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月25日 - 中国城市商业银行--重庆银行 周四称，拟向上汽集团 、上海世茂股份 等五名投资者发行62亿港元股份，以补充资本金。
重庆银行在联交所的声明称，拟向上汽、世茂、生命人寿、国民控股以及中融国际信托配发共8.1亿股新H股，发行价每股7.65港元，集资61.97亿港元。
重庆银行表示，“本行预计将与上汽、世茂、生命人寿等主要承配人在战略协同和业务合作方面形成合力，实现互利共赢。”
该行并称，本次发行旨在通过补充本行的核心资本进一步提高资本充足率，增强本行抗风险能力及盈利能力，同时顺应行业发展趋势延伸业务链，丰富盈利模式。
上汽、世茂、生命人寿将持有重庆银行经扩大后股本6%的股份，国民控以及中融国际的持股比例将分别为4.42%及0.62%。而全部新H股占经扩大后H股股本41%，故本次发行须经股东会批准。
发行价较重庆银行周三收市价折让3.2%。该股今早一度跌2.7%，低探7.68港元；香港时间11:07，跌0.76%，报7.84港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”