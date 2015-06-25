香港个股：重庆银行向上汽及世茂等发行62亿港元股份，以补充资本金

重庆银行表示，“本行预计将与上汽、世茂、生命人寿等主要承配人在战略协同和业务合作方面形成合力，实现互利共赢。”

上汽、世茂、生命人寿将持有重庆银行经扩大后股本6%的股份，国民控以及中融国际的持股比例将分别为4.42%及0.62%。而全部新H股占经扩大后H股股本41%，故本次发行须经股东会批准。