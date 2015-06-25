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亚洲 | 2015年 6月 25日 星期四 15:19 BJT

台湾债市：10年公债殖利率随美债微收低，市场预期央行会后声明有利债市

* 10年券殖利率连二日收低
    * 市场预待央行会后声明有利债市，交易商偏多操作
    * 午后美债殖利率反弹，10年券收在1.50%上方

    路透台北6月25日 - 台湾10年增额公债104/5R 殖利率周四连二日收低；
交易员表示，受美债殖利率走低激励，且市场期待央行理监事会会后声明将释出货币宽松等
对债市有利的讯息，交易商偏多操作，追价意愿随之减弱，午后殖利率跌幅缩小至1.50%以
上。
 
    交易员指出，早盘在市场气氛转多，且市场资金充沛之下，吸引来自各大公股银行的买
盘涌入，10年券殖利率明显走低，并一度跌破1.50%；惟午后随美债电子盘的殖利率反弹，
且台债一般而言中午交易量减少，加上买盘追价意愿低落，获利了结卖单出笼，殖利率收盘
缩减跌幅并站上1.50%。
    
    〞中午以后美债殖利率弹上来，加上获利了结卖压出笼，10年券殖利率就上来了。〞大
型公股商银交易员说。
    
    一位票券公司交易员表示，虽然市场普遍预估央行今天不会宣布降息，不过今天是10年
券的空单最后回补日，买盘明显增多；再加上近来公布各项经济数据都不好等因素激励，对
债市较有利，预料短线殖利率将呈缓步往下走的格局。
    
    交易员说，市场预估央行未来双率政策对股市和债市偏多，激励台股上涨，债市亦暂摆
脱资金由债转股的窘境，今天因而出现股债双多行情。
    
    交易员预估，明日五年债104/9期 殖利率主交投区间暂看在0.97%-1.01%；
10年增额券104/5R发行前交易殖利率暂看1.49%-1.51%。 
    
    台湾央行今天下午将召开理监事会议；根据路透调查显示，预料将连续16季维持利率不
变，因经济成长脚步蹒跚，且通膨维持在偏低水位。 
    
    台湾股市 收盘升0.84%，至9,476.34点。 
    
    美国公债价格周二连跌第二日，因市场仍对希腊与债权人达成协议抱存希望，另外美国
联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话支持联储可能在9月升息的观点。
 
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5      104/9                   -0.33      0.9802%   0.9755-0.9820       19.5
                                                                      
  10      104/5R                  -0.27      1.5055%   1.4955-1.5055      91.50
       
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：    
   
    6/25(四)
    美国公布实质个人支出、个人所得；美国公布核心个人消费支出(PCE)物价指数；美国M
arkit综合采购经理人指数(PMI)；美国商务部部长普里茨克和美国贸易代表弗罗曼发言；加
拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说。

     6/26(五)
    法国6月消费者信心指数；欧元区5月M3货供额和民间贷款；意大利6月企业信心指数和
消费者信心指数；美国堪萨斯联储总裁乔治发表讲话；美国密西根大学6月美国消费者信心
指数终值；英国央行总裁卡尼与美国前总统克林顿发表讲话。 
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10      104/5R                       1.5055
          5       104/9                       0.9802
          3       104/1                       0.7000
          2       104/3                     没有成交
 (完)                    

 (记者 罗两莎; 审校 高洁如/杨淑祯)

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