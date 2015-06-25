美国个股：麦当劳将寻求授权发展伙伴经营台湾市场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海6月25日 - 美国速食连锁店麦当劳(McDonalds) 周四在声明中表示，计划将台湾所有的413家分店出售给授权发展伙伴。
“麦当劳总公司决定在台湾寻求适当的授权发展伙伴，理想的候选人必需具备高度的经营能力，并充分了解台湾市场，”该公司表示。
麦当劳的新任执行长(CEO)Steve Easterbrook曾于5月表示，将重组业务部门、将餐厅出售给加盟商并削减成本。
麦当劳也力图从去年在中国传出的食安丑闻中重新振作。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”