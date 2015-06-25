美国个股：麦当劳将寻求授权发展伙伴经营台湾市场

路透上海6月25日 - 美国速食连锁店麦当劳(McDonalds) 周四在声明中表示，计划将台湾所有的413家分店出售给授权发展伙伴。

“麦当劳总公司决定在台湾寻求适当的授权发展伙伴，理想的候选人必需具备高度的经营能力，并充分了解台湾市场，”该公司表示。

麦当劳的新任执行长(CEO)Steve Easterbrook曾于5月表示，将重组业务部门、将餐厅出售给加盟商并削减成本。